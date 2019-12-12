Пономарев: в еврокубках нам делать нечего. И в РПЛ смотреть, честно говоря, не на что

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал победу армейцев над "Эспаньолом" (1:0) в рамках группового этапа Лиги Европы.
"Впечатления положительные, ребята молодцы, закончили на хорошей ноте. Старались, конечно, но не все получалось. Хорошо сыграл Помазун, спас два момента. Мы много не забили: у Чалова великолепней нереализованный момент был. Во втором тайме такая же ситуация: могли забить, но не получилось. Игра очень интересная. То, что армейцы старались победить и победили, — это очень здорово. Гол Влашича решил исход матча, но мы могли сыграть лучше.
Что касается еврокубков, то нам там делать нечего. У нас нет футболистов европейского уровня. Я ни одну фамилию не могу назвать. В Европу можно не соваться даже. Давайте будем пока в нашем чемпионате играть, хотя и там смотреть, честно говоря, не на что. Это какое-то безобразие, полное бесплодие в футболе. Чтобы хоть как-то подняться до уровня европейского футбола, надо, во-первых, урезать зарплаты всех футболистов. Контракты у них сумасшедшие. Лучше пусть получают деньги за выигранные матчи, а не просто так, как это происходит сейчас. Вот тогда что-то сдвинет их с места. Еще в советское время была такая система: зарплаты маленькие, а за выигрыши платят в десятикратном размере больше, чем зарплаты. Вот тогда что-то будет. А то сидят они на зарплатах своих, ничего не делают, и плевать они хотели на все. Контракты у них есть, они свою зарплату в любом случае получат. Никуда не денутся. Никто не хочет напрягаться, у всех все есть, уже все, что можно, купили себе. Берегут себя теперь. Думают лишь о том, как им подольше продержаться в таком халявном футболе, сидя на такой зарплате.
Во-вторых, конечно, нужно переходить на весна-осень. Все скандинавские страны играют весна-осень. Почему мы перешли на это безобразие. Этот Фурсенко со своим братом — два дурака, вот что натворили. Слов нет", — сказал Пономарев в беседе с Sport24.
В этом сезоне ни одна российская команда не попала в плей-офф еврокубков.
Пономарев: в еврокубках нам делать нечего. И в РПЛ смотреть, честно говоря, не на что
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