В четверг, 12 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы. УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
Так, в число претендентов вошли: нападающий "Вулверхэмптона" Диогу Жота, форвард "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, защитник "Ренна" Жорис Ньяньон и атакующий футболист "Арсенала" Букайо Сака.
Диогу Жота отметился хет-триком в матче с "Бешикташем" (4:0), дубль Гринвуда помог "МЮ" разгромить "АЗ Алкмар" (4:0), два гола Ньяньона принесли "Ренну" победу над "Лацио" (2:0), а точный удар Саки позволил "Арсеналу" уйти от поражения во встрече со "Стандардом" (2:0).
Проголосовать за лучшего игрока 6-го тура Лиги Европы можно на официальном сайте УЕФА.
Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
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