"Байер" победил "Порту" в 1/16 финала ЛЕ. "Рома" обыграла "Гент"

Завершились два матча 1/16 финала Лиги Европы.
Фото: twitter.com/EuropaLeague
Леверкузенский "Байер" на своей арене обыграл "Порту". Хозяева по ходу встречи вели 2:0 (Забили Аларио и Хаверц), но "драконы" усилиями Диаса смогли сократить отставание и повысить свои шансы в ответном матче - 2:1.

Лига Европы

1/16 финала

"Байер" – "Порту" 2:1

Голы: Аларио, 29, Хаверц, 57 (пен.), Диас, 73

"Байер": Градецки, Синкгравен, Бендер, Тапсоба, Хаверц, Бендер, Амири, Демирбай, Арангис (Баумгартлингер, 72), Фолланд (Паулинью, 90+4), Аларио (Бэйли, 80)

"Порту": Маркесин, Мбемба, Манафа (Накадзима, 61), Теллес, Маркано, Диас (Данилу, 77), Оливейра, Урибе, Марега, Корона, Тикиньо (Луиш, 63)

Предупреждения: Корона, 25, Манафа, 53, Урибе, 58, Демирбай, 66, Маркано, 90+2

В параллельной игре "Рома" на своем поле обыграла бельгийский "Гент" благодаря забитому на 13-й минуте матча голу Сайоля. Ответные игры пройдут 27-го февраля.

"Рома" – "Гент" 1:0

Голы: Сайоль, 13

"Рома": Лопес, Коларов, Смоллинг, Фасио, Спинаццола (Сантон, 69), Пеллегрини (Мхитарян, 79), Верету, Кристанте, Перотти, Сайоль, Джеко

"Гент": Камински, Лустиг, Нгаду-Нгаджуй, Пластун, Мохаммади, Овусу, Оджиджа-Офоэ, Безус (Чакветадзе, 74), Кумс, Дэвид, Депуатр

Предупреждения: Безус, 35, Смоллинг, 65


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Теги: Байер Порту Рома Гент Лига Европы
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