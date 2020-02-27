"Гент" и "Рома" сыграли вничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Лига Европы
1/16 финала
Матч 1 - 0:1
Гент – Рома 1:1
Голы: Дэвид, 25, Клюйверт, 29
Гент: Камински, Мохаммади, Нгаду-Нгаджуй, Пластун (Ньянгбо, 80), Кастро-Монтес, Безус (Чакветадзе, 66), Кумс, Овусу, Оджиджа-Офоэ, Дэвид, Депуатр (Квилитая, 66)
Рома: Лопес, Манчини, Спинаццола (Сантон, 67), Коларов, Смоллинг, Кристанте, Верету (Фасио, 78), Мхитарян, Сайоль (Фрайле, 83), Клюйверт, Джеко
Предупреждения: Безус, 28, Верету, 42, Депуатр, 50, Спинаццола, 62, Кумс, 83, Мохаммади, 90+3, Оджиджа-Офоэ, 90+5
"Рома" сыграла вничью с "Гентом"
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