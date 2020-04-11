Коноплянка: цель "Шахтера" - финал Лиги Европы

Нападающий "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о целях команды в еврокубках.

— Я вижу нас в финале Лиги Европы. Дай Бог, мы в скором времени продолжим и дойдем до финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, нужно и Кубок брать, - цитирует украинца пресс-служба "Шахтера".



В первом матче 1/8 финала Лиги Европы дончане обыграли "Вольфсбург" (2:1). Ответная игра, как и весь розыгрыш турнира, была перенесена из-за распространения коронавирусной инфекции.



В нынешнем сезоне 30-летний Коноплянка забил три гола и отдал четыре голевые передачи в играх за "Шахтер".