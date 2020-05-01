Откуда пошел миф о том, что бандиты купили "Зениту" победу над "Баварией", и почему в него трудно поверить

С чего все началось?
1 октября 2008 года, ровно через 5 месяцев после матча, испанские газеты El Pais и ABC громыхнули: «Зенит» купил победу над «Баварией» за 50 миллионов! Издания со ссылкой на источник в испанской полиции сообщили, что правоохранительные органы располагают данными прослушки телефонных переговоров лидеров «тамбовской ОПГ», проживавших тогда в Испании.
Кто и как «купил» «Баварию»?
Испанские СМИ называли обвиняемых членами тамбовской ОПГ, хотя, по данным МВД России, они входили в петербургскую группировку Александра Малышева, противостоявшую «тамбовской». Персонально упоминались:
Леонид Христофоров – якобы хвастался в телефонном разговоре, что заранее знает исход матча, и называл точный счет – 4:0.
Виталий Изгилов – якобы упоминал о некоей сделке с «Баварией» в связи с переходом одного из игроков «Зенита». Тимощук перейдет в «Баварию» только через год.
Геннадий Петров – якобы лично передал представителям «Баварии» 50 миллионов (валюта не уточняется, но наверняка подразумевается евро) за поражение.
При этом все трое были задержаны испанской полицией по целому ряду обвинений, а ведущий дело ОПГ известный судья Бальтасар Гарсон (вел дела Пиночета, Гусинского, Берлускони) отправил материалы дела в мюнхенскую прокуратуру.
Какова была официальная реакция?
Прокуратура Мюнхена отказалась возбуждать уголовное дело, отметив, что это был даже не запрос с испанской стороны об оказании правовой помощи по расследуемому делу, а просто уведомление о том, что перед матчем «Зенита» и «Баварии» мог быть произведен подкуп.
Никаких обвинений не предъявил и УЕФА, заявивший, что «Детально изучил все имеющиеся материалы и ничего подозрительного не обнаружил. Оснований для дальнейшего расследования нет».
Это заявление организация сделала 31 мая 2010 года, после появления в немецком издании Stern информации о том, что УЕФА возобновил расследование после встречи одного из чиновников с представителями испанской прокуратуры, в ходе которой якобы была изучена запись разговора про 50 миллионов Геннадия Петрова и некого Миши Мирича. Затем Stern утверждал, что, вопреки официальной позиции, расследование ведется уже два года и не прекращалось.
В сентябре 2010 дело вспыхнуло в последний раз: «Бавария» обвинила руководителя дисциплинарной службы УЕФА Петера Лимахера и сотрудника службы Робина Бокшича в клевете. В октябре стало известно, что Бокшич уволен с должности, а Лимахер отстранен от своего поста.
При этом Бокшич, как раз и активизировавший своими «сливами» в Stern разговоры о деле, сам оказался на редкость мутным типом. В материале Deutsche Welle говорится, что Лимахер пригласил его в УЕФА как раз из-за прошлого в футбольном криминале как информатора. Бокшич работал на сомнительных букмекеров, чуть не угодил за решетку по делу о мошенничестве, обвинил с десяток сборных в договорняках на ЧМ-2010. В общем, был среди последних людей, кому стоило верить на слово.
Черту тогда, в 2010-м, подвел Джанни Инфантино, нынешний президент ФИФА: «Нет смысла говорить о деле, которого нет».
Андронов рассказал о версии, что игру сдали три латиноамериканца
Бывший голос Бундеслиги Алексей Андронов недавно в интервью YouTube-каналу «Мы к вам приедем» поведал следующее:
«Слышал версию от одного близкого друга, к сожалению уже покойного. Он в этот день был в замке Нойшвайштайн под Мюнхеном. Там была группа вот этих тамбовских людей, которые, видимо, не понимая, что вокруг есть люди, понимающие русский, в мобильный телефон кричали: «Сегодня 4:0 выиграем!». За что купил, за то и продаю.
Я был на том матче: это было очень странное зрелище. Прежде всего, в исполнении трех футболистов. После игры сразу же – «Бавария», естественно, никогда не может объявить об этом публично, – но было принято решение, что никаких южноамериканских легионеров в ближайшие годы в «Баварии» больше не будет. Потом они брали игрока, но это был уже был человек из Европы, он поиграл в Европе.
Эта игра была последней в еврокубках для Оливера Кана. Кан никогда бы не допустил, если бы это было в его власти, каких-то даже намеков на то, что такое может быть. Ну я знаю многих людей, которые считают этот матч договорным».
Геннадий Орлов рассказал о разговоре с теми самыми «авторитетами»
«Я общался с теми авторитетными людьми, на которых пало подозрение. Многих из них знаю лично. И где-то год назад я у них поинтересовался насчёт матча с «Баварией». Оказалось, один другому по телефону сказал: «Слушай, надо, чтобы наш «Зенит» как-то победил. Надо помочь». И всё! Такой косвенный разговор без каких-либо доказательств.
А телефоны прослушивали, за ними следили. Видимо, эта фраза попала в какой-то отчёт — и началось. СМИ подхватили…
Кому это могло быть выгодно? Врагам «Зенита» — кому же ещё? Это могли быть и российские СМИ, и кто-то из русских за рубежом. Знаю, даже какие-то запросы были со стороны УЕФА – в оба клуба», – рассказал сегодня Орлов «Чемпионату».
Что в итоге?
Забавно, что Петров и Христофоров были отпущены испанскими правоохранителями под залог, а потом Петров ненадолго отпросился в Петербург под предлогом тяжелой болезни матери. По схожей причине отпросился и Христофоров. Естественно, больше в Испании заочно арестованных и обвиненных россиян не видели.
Им вменяли кучу преступлений, но организации договорняка среди них не было – никаких официальных обвинений за все эти годы «Зениту» и «Баварии» никто не предъявил. Все неофициальные клубы и игроки, естественно, отрицали. Эрик Хаген, рассказывавший о подкупе судьи игроками «Зенита» в Кубке УЕФА, имел ввиду матч 2005 года с «Виторией» – весной-2008 его уже отдали в аренду «Уигану».
О том, что же говорили «авторитеты», мы не узнаем. Те, кто знает, ход делу не дали. Можно сказать, что не бывает дыма без огня, но вот обвинения и сплетни без фактов – бывают.
Где логика?
После почти всех странных матчей мы вынуждены домысливать – и порой пазл складывается весьма четко. Однако слив какой бы то ни было игры «Баварией» представить, пожалуй, в принципе невозможно. В теории можно предположить сдачу матча последнего тура дублерами в ранге чемпиона в обмен на 6 очков в следующем сезоне, но и то, мне кажется, здесь говорит слишком испорченный российским футболом человек. А тут слить Кубок УЕФА просто за деньги?
Тем более в масштабах клуба не колоссальные. Репутация «Баварии» стоит и позволяет ей зарабатывать явно больше 50 миллионов. Админресурс? Тогда уж вопрос должен был решаться на уровне Путин–Меркель, а не ОПГ и не пойми кого, но в любом случае «Бавария» не так зависит от государства, чтобы по первому указанию спускать методичку игрокам «сливать матч».
Подробности делают ситуацию еще менее правдоподобной: договорняк на таком уровне с фиксированным счетом 4:0 – совсем фантастика.
«Зенит» не мог честно победить «Баварию»? У Хитцфельда действительно была чемпионская команда, но в четвертьфинале с «Хетафе» (1:1, 3:3) ее сначала спас Рибери на 89-й минуте, а потом дубль Тони на 115-й и 120-й минутах. «Бавария» запросто могла просто не добраться до полуфинала, а значит все же была уязвимой.
А что по южноамериканцам?
50 миллионов разделили меж собой три латиноамериканца, о которых говорил Андронов? Тогда хотя бы получается действительно приличная сумма, которая может привлечь. Речь Лусио, Демичелисе и Зе Роберто (Соса вышел уже при 0:3). Они действительно провалили игру, Зе был незаметен и заменен в перерыве. Хотя Демичелис долгое время был в устах комментаторов «вездесущим» и почти безупречным: он попался на гениальное ложное движение Зырянова, но совершил кучу отборов и даже скидывал при счете 0:1 на гол Тони – Лука промахнулся.
Однако при первом голе стенка развалилась между Рибери и Швайнштайгером. В дальнейшем кучу ошибок совершили Янсен и ван Боммел, ничего не поймал легендарный Кан, плохо били по воротам Тони, Рибери и Подольски. Нельзя сказать, что три южноамериканца тянули всю прекрасно готовую команду вниз.
При этом Лусио и Зе Роберто до ухода из «Баварии» отыграли за нее еще один сезон, а Демичелис вовсе дошел с командой до финала Лиги чемпионов в 2010-м, прежде чем покинул Мюнхен.
В дальнейшем «Бавария» действительно не брала игроков прямиком из Бразилии и Аргентины, как отмечал Андронов, но неужели наличие опыта игры в Европе гарантирует, что игрок не продаст матч? Тем более что Лусио и Зе Роберто пришли в «Баварию» уже из немецких клубов!
Скорее, это было связано со скандальным талантом Брено, угодившим в тюрьму. Под южноамериканцем, который уже играл в Европе, Андронов подразумевает Луиса Густаво (перешел в 2010-м), а через год пришел Данте, еще через год – Рафинья. Та же история, что с Лусио и Зе Роберто, ничего не изменилось.
Хитцфельд и Кан признавали: «Видимо, мы не хотели победить так, как «Зенит». Наверняка питерцы превзошли соперников в самоотдаче, но причиной тому необязательно являются 50 миллионов евро. Для одних это был матч жизни, для других – игра второстепенного еврокубка, где сразу все пошло не так, в преддверии смены тренера и Евро.
Конечно, после всех докладов Макларена и решений ВАДА подсознательно начинаешь искать подвох в любой победе российского спорта прошлых лет. Но сознательно прийти к выводу о том, что великая звездная «Бавария» за небольшую часть своего годового бюджета продала матч российским бандитам с точным счетом 0:4, тяжелее, чем представить, что «Зенит» тогда просто был более голоден до побед и очень силен.
Также читайте:
12 лет назад "Зенит" разбомбил "Баварию". Кто и как добывал великую победу
Фото: AP, РИА Новости, ФК «Зенит», Flickr