Автор победного мяча в ворота московского "Динамо" в Лиге Европы в прошлом году вылечился от рака

Нападающий "Локомотива" из Тбилиси Мамука Гавашелишвили ставший в матче с московском "Динамо" автором победного гола, в прошлом году вылечился от рака.
Фото: РИА Новости
25-летний нападающий отличился на 76 минуте матча с динамовцами (2:1), принеся своей команде путевку в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Как сообщает журналист Александр Боярский, Гавашелишвили в декабре 2018 года поставили диагноз рак. Более девяти месяцев он был прикован к постели, а затем сумел вернуться на поле.

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Теги: Динамо Лига Европы
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