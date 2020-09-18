Автор победного мяча в ворота московского "Динамо" в Лиге Европы в прошлом году вылечился от рака

Нападающий " Локомотива " из Тбилиси Мамука Гавашелишвили ставший в матче с московском " Динамо " автором победного гола, в прошлом году вылечился от рака.

Фото: РИА Новости

25-летний нападающий отличился на 76 минуте матча с динамовцами (2:1), принеся своей команде путевку в следующий раунд квалификации Лиги Европы.



Как сообщает журналист Александр Боярский, Гавашелишвили в декабре 2018 года поставили диагноз рак. Более девяти месяцев он был прикован к постели, а затем сумел вернуться на поле.