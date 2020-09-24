Этот гол стал для форварда первым за семь месяцев.
Последний раз футболист забивал 29 февраля текущего года. Тогда "Ростов" сыграл вничью с "Ахматом" в 20-м туре прошлого сезона чемпионата России.
В текущем сезоне Шомуродов отыграл семь матчей в РПЛ.
Шомуродов забил впервые за семь месяцев
Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов открыл счёт в матче квалификации Лиги Европы с "Маккаби".
Фото: ФК "Ростов"
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