Шомуродов забил впервые за семь месяцев

Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов открыл счёт в матче квалификации Лиги Европы с "Маккаби".
Фото: ФК "Ростов"
Этот гол стал для форварда первым за семь месяцев.

Последний раз футболист забивал 29 февраля текущего года. Тогда "Ростов" сыграл вничью с "Ахматом" в 20-м туре прошлого сезона чемпионата России.

В текущем сезоне Шомуродов отыграл семь матчей в РПЛ.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ростов Шомуродов Лига Европы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Ростов" проиграл "Маккаби" и вылетел из Лиги Европы после первого матча 29
"Нужно отменять лимит и везти побольше таких честных работяг". Геркус — об интервью Мурило
Источник: Туре, который интересен "Спартаку", хотят купить два клуба АПЛ
"Бавария" — "Севилья". Стартовые составы
Мурило рассказал, при Сёмине или Николиче ему работается комфортнее 1
Шомуродов забил впервые за семь месяцев 1
"Это не за футбол". Федун — о получении ордена 10
Защитник "Локомотива" Мурило: не буду скрывать, моя мечта — играть в топ-клубе Европы
Источник: "Зенит" отстранил одного из молодых футболистов от команды из-за высокой температуры
Жирков: с "Уфой" готовимся играть только на победу 1
Федун награжден орденом 2
Пресс-конференцию украинского тренера перед матчем Лиги Европы отменили из-за отсутствия журналистов 3
Туре интересен двум клубам АПЛ. На игрока претендует "Спартак"
"Байер" арендовал игрока "Атлетико"
Николич настаивает на подписании Кузяева
"Ростов" и "Маккаби" объявили составы на матч Лиги Европы 7
УЕФА утвердил правило пяти замен до конца сезона 1
Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея 2
Игрок "Динамо" Данилин может перейти в "Томь"
"Лидс" объявил о трансфере Льоренте
Алибеков: я родом из Дагестана, поэтому выбрал "Уфу" 8
Семак: Ракицкий готовится к игре с "Уфой" 1
Ближайшие матчи Лиги Наций пройдут без зрителей 1
Дриусси вернулся к тренировкам 1
Смирнов близок к переходу в "Оренбург" 1
Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус 3
"Уфа" планирует подписать защитника и нападающего
Гендиректор "Томи": Кержакова выбирал наш президент и губернатор Томской области 6
Семак: то, что "Уфа" пропустила много — стечение обстоятельств
Актер Баринов: Семин делал из "Локомотива" топ-клуб 13 лет, а сейчас мы снова становимся "пятым колесом" 5
Все новости