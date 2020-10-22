Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1. После матча Гончаренко признал, что в Европе играют в другой футбол, чем в России.
Российские клубы на старте еврокубкового сезона не смогли одержать ни одной победы. В Лиге чемпионов "Зенит" проиграл "Брюгге", "Локомотив" сыграл вничью с "Ред Булл Зальцбург", а "Краснодар" - с "Ренном".
"Конечно, согласен, что в Европе футбол более открытый, чем в России. Здесь футбол более интенсивным кажется, команды больше прессингуют, в отличии от нашего чемпионата. Здесь надо больше прилагать усилия, чтобы преодолеть оборону, особенно в центре поля", - цитирует Гончаренко "Матч ТВ".
Гончаренко: согласен, что в Европе футбол более открытый, чем в России
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вольфсбергом".
Фото: ТАСС
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