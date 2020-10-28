Тот матч закончился со счётом 1:1. ЦСКА повёл в счёте, но не сумел удержать победу. После матча футболисты сетовали на плохое качество газона.
"Мы вели в счёте, а потом привезли глупый пенальти. Там было очень плохое поле, на нём трудно комбинировать и контролировать мяч. В трансляции казалось, что поле нормальное. Но на самом деле там были ямы и песок. Уверен, будь поле лучше, мы бы победили.
Да, мы потеряли очки, но ничего страшного. Этот матч был лишь первым. Да и у всех команд в нашей группе пока по одному очку", - цитирует Влашича Sportske Novosti.
Влашич: уверен, будь поле лучше, ЦСКА победил бы "Вольфсберг"
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о матче первого тура Лиги Европы с "Вольфсбергом".
Фото: Sportbox
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