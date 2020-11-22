"Мы все хотим выиграть, конечно. Сейчас нужно готовиться к следующему матчу. Нужно восстанавливаться, ведь не так много времени осталось.
Мы хотим скорее вернуться на поле и доказать, что мы сильная команда, способная побеждать. Конечно, мы должны выиграть этот матч", - сказал Сигурдссон в интервью пресс-службе ЦСКА.
ЦСКА в первых трех матчах группового этапа Лиги европы набрал 2 очка. "Армейцы" сыграли вничью с австрийским "Вольфсбергом" (1:1) и загребским "Динамо" (0:0) и уступили "Фейеноорду" (1:3).
Ближайший матч у ЦСКА в Лиге европы дома против "Фейеноорда". Игра пройдет 26 ноября. Начало матча в 20:55 мск.
Сигурдссон: в матче с "Фейеноордом" должны доказать, что ЦСКА сильная команда
Полузащитник ЦСКА поделился ожиданиями от ближайшей игры москвичей в Лиге европы.
Фото: РПЛ
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