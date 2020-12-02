"Мы готовы к матчу с "Вольфсбергом", у нас игры через два дня на третий и через три на четвертый, но есть время восстановиться. С носом все нормально, говорят, красивый!
Мои функции на поле — чтобы сзади был ноль, и чтобы как можно меньше атак шли на наши ворота. А мои моменты впереди — это штрафные, стандарты, и задача всех игроков, которые приходят в чужую штрафную — забить гол", - сказал Дивеев.
Игорь Девеев в этом сезоне провел за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забив один гол.
Завтра московский ЦСКА проведет домашний матч 5-го тура Лиги европы с австрийским "Вольфсбергом". Игра начнется в 20:55 мск. После 4-х сыгранных туров в активе "армейцев" 3 очка и последнее место в группе К. "Вольфсберг" идет на 3-м месте, опережая ЦСКА на одно очко.
В первом круге группового этапа "Вольфсберг" и ЦСКА сыграли вничью 1:1.
Источник: пресс-служба ЦСКА
Дивеев: с носом все хорошо, говорят, красивый
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев перед матчем Лиги европы с "Вольфсбергом" рассказал о своем физическом состоянии.
Фото: ПФК ЦСКА
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