Порадовались и хватит. ЦСКА напомнил, что Лига Европы – тоже не наш турнир

«Краснодар» вчера сломал серию, но не систему. С содроганием ждем Лигу конференций. Последний тур еврокубков для России – чисто формальность.

ЦСКА вообще не побеждал в еврокубках, но букмекеры в него все равно верили


Мы до вчерашнего «Краснодара» вообще не представляли, как российский клуб может выиграть в еврокубках, но еще до этого букмекеры выставили дивные коэффициенты на матч ЦСКА. Москвичи с кэфом в районе 1,6 считались явными фаворитами, на ничью можно было загрузить где-то за 4, а на победу гостей – и того больше.

На оптимизм немного настраивало заявление Гончаренко, что к матчу будут готовы все, кроме Фукса и Карпова, но Фернандес в итоге остался вне заявки. Справа появился Марадишвили, в центре – Ахметов, на привычную позицию слева в полузащите вернулся Зайнутдинов.

Шок-шоу


В этой Лиге Европы ЦСКА очень похож на себя прошлогоднего, за одним исключением: в каждом из домашних матчей команда Гончаренко после бестолкового доминирования пропускала, в двух из трех случаев в итоге проигрывала.

В 2020-м эти ребята так же бестолково владели мячом и подползали к чужим воротам, но все-таки не пропускали никаких дураков – 0:0 с «Динамо» Загреб и «Фейеноордом».

Последний домашний матч красиво и так же шокирующе устранил это упущение. Пока ЦСКА искал пути К воротам, начинал их находить, создал ударные возможности для Чалова и Облякова, гости сразу нашли путь В ворота. Да, у Визингера «залетело» в полном смысле слова – удар именно по такой опускающейся (потому недостижимой для невысокого Акинфеева) траектории с отскоком от края перекладины получается у мастера раз из десяти, но не у нашего, естественно.

Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
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При этом на какое-то невезение и шальной гол все свалить никак не получится, ведь незадолго до перерыва Акинфеева спасла штанга. У ЦСКА при всех подходах таких нацеленных с шансами на успех ударов не было.

Состав и стиль ЦСКА подходят для игры в позиционной атаке. Но не для «забития голов»


Легендарное философское изречение Вадима Евсеева подходит не только к «Уфе», но и к такой вроде бы атакующей команде, как ЦСКА. По крайней мере, в Лиге Европы дома. С «Фейеноордом» 65% владения, 22 удара, 0 голов. Загребом 25 ударов, 0 голов.

С «Вольфсбергом» до перерыва 60% владения и 8 ударов, но Обялков еле катит в руки вратарю, Чалов пасуется пятками вместо разрыва сетки, а самый плотный удар за первый тайм у Щенникова с угла штрафной после сумбурного прохода.

После выхода Гайча и Эджуке австрийцы могли выдохнуть – теперь им ничего не угрожало


В перерыве Гончаренко сделал двойную замену, но и сам наверняка понимал, что усилением игры она не пахнет. Во-первых, видимо, Кучаев не готов после проблем со здоровьем играть больше тайма. А что во-вторых, Гончаренко так разозлился на сукиного сына за пятку вместо удара, что решил его больше не оберегать?

Выход Эджуке и Гайча – контрольный выстрел по шансам ЦСКА уйти от поражения. Первого, видимо, так загнобили из-за эгоистичного дриблинга, что теперь он вообще не встречался с мячом. Второй старался побыстрее избавиться от мяча, неважно как. И по ходу игры стало понятно почему – при попадании мяча в Адольфо он может просто рухнуть со своей 195-сантиметровой высоты. Ну и еще раз стоит запомнить: внешность обманчива, вверху он был никакой и в Аргентине, а уж в России растерял и положительные качества.

Весь план штурма – удары Бистровича и пас на Марио (черт, его же нет!)


Во втором тайме ЦСКА, оказывается, нанес 7 ударов, хотя вспоминается разве что парочка дальних и очевидных для вратаря от Бистровича. Это примерно все, что исходило от центра поля, Дзагоев так и остался в запасе. Несмотря на давнее отсутствие Марио, красно-синие по привычке ждали подключения правого защитника. И Марадишвили подключался, но без толку – австрийцы четко и многочисленно закрывали штрафную. При том, что даже игроков-то не надо было закрывать – не Гайч же там забьет.

Порадовались и хватит. ЦСКА напомнил, что Лига Европы – тоже не наш турнир

Но есть и положительный момент – все это наконец закончилось. И пусть лучше мы падаем в рейтинге УЕФА, пусть в группах трех турниров у нас будет две команды, чем смотреть такое в исполнении четырех (за исключением одного матча).

Лига Европы

5 тур

ЦСКА - "Вольфсберг" - 0:1

Гол: Визингер, 22.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Щенников (Тикнизян, 63), Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков (Сигурдссон, 76), Ахметов (Бистрович, 63), Кучаев (Эджуке, 46), Влашич, Чалов (Гайч, 46).

"Вольфсберг": Кофлер, Лочошвили, Баумгартнер, Шерцер, Новак, Ляйтгеб, Линдль (Верницниг, 81), Тафернер (Штрацниг, 61), Шпранглер (Рнич, 82), Визингер (Йовелич, 70), Перец.

Предупреждения: Баумгартнер, 67, Перец, 86, Кофлер, 90+1.

Фото: ПФК ЦСКА

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Теги: ЦСКА Вольфсберг
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