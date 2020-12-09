По словам Зайнутдинова, несмотря на то, что ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы, у игроков "армейцев" есть мотивация на матч с хорватской командой.
"Мотивация для игры у нас есть — мы хотим обрадовать болельщиков. На хорошей ноте завершить выступление в Лиге Европы. Чего нам не хватает для побед? Всё просто: голов", - отметил Зайнутдинов.
Встреча "Динамо" - ЦСКА пройдет завтра, 10 декабря. Начало – в 23.00 мск. До этого команды сыграли между собой во втором туре группового этапа ЛЕ, матч завершился со счетом 0:0.
Источник: Чемпионат
Зайнутдинов: хотим завершить выступление в ЛЕ на хорошей ноте
Хавбек ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился ожиданиями от игры шестого тура групповой стадии Лиги Европы с загребским "Динамо".
Фото: ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!