"Все три пропущенных гола "Краснодара" – вратарские. А вина – тех людей, которые ставили Городова на эту встречу. Тренерский штаб должен работать и смотреть, если человек нервничает.
Городов в принципе переходил как третий вратарь, может, на подстраховочку, он не должен был играть. Но у них есть Адамов молодой. В принципе, в таких матчах нужно доверять, подготавливать своих футболистов", - сказал Быстров.
Напомним, первая игра 1/16 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и "Динамо" из Загреба закончилась со счетом 3:2 в пользу хорватской команды. "Быки" дважды сравнивали счет по ходу встречи, мячи на свой счет записали Маркус Берг и Виктор Классен. За гостей дубль оформил Бруно Петкович, третий мяч "Динамо" забил Йяйи Атимвен.
Через неделю в Загребе пройдет ответная игра и она начнется в 23:00 мск.
Перед ней "Краснодар" проведет матч 1/8 финала Кубка России против "Сочи". Эта встреча состоится 21 февраля и начнется в 17:00 мск.
Источник: "Матч ТВ"
Быстров: "Краснодар" пропустил вратарские голы. Вина - тех людей, которые поставили Городова на игру
Экс-игрок "Краснодара" Владимир Быстров высказал мнение об игре вратаря "быков" Евгения Городова в игре против загребского "Динамо" (2:3).
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!