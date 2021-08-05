- Проблема с номерами? Здесь экологически чистый дождь, наши номера и футболки не выдержали его. У нас формы рассчитаны на кислотный дождь, а здесь он чистый, - цитирует Слуцкого "Чемпионата".
Напомним, во время матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между "Ракувом" и "Рубином" футболисты казанской команды испытали проблемы с качеством нанесения отличительных символов на игровую форму.
На протяжении встречи буквы и цифры на футболках представителей РПЛ были частично смыты сильным дождём. На второй тайм некоторые игроки казанцев вышли в форме с нарисованными с помощью маркера номерами. Арбитр встречи был вынужден приостановить матч до устранения проблем на стороне "Рубина".
Слуцкий – о проблеме с экипировкой: наша форма рассчитана на кислотный дождь, а здесь он чистый
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на проблемы его команды с формой во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува".
Фото: ФК "Рубин"
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