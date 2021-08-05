Слуцкий – о проблеме с экипировкой: наша форма рассчитана на кислотный дождь, а здесь он чистый

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на проблемы его команды с формой во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского "Ракува".



Фото: ФК "Рубин"