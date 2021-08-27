Напомним, что "Спартак" выступит в одной группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией".
По мнению Рианчо, "Спартак" способен выйти в плей-офф. Тренер считает, что москвичи сильнее "Лестера" и "Легии". "Красно-белые" будут бороться с "Наполи" за первое место в группе, отметил Рианчо.
"Группа у "Спартака" тяжелая, однако я считаю, что у команды есть все шансы побороться за выход в следующую стадию. На мой взгляд, в этой группе фавориты - "Наполи" и "Спартак", они будут бороться за первое место. "Лестер"? "Красно-белые" сейчас сильнее их. "Легия" также не должна стать проблемой на пути "Спартака", - сказал Рианчо.
Источник: Sport24
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Рианчо: "Спартак" сильнее "Лестера". "Красно-белые" будут бороться с "Наполи" за первое место в группе
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о шансах команды на выход в плей-офф Лиги Европы после жеребьевки группового раунда турнира.
Фото: РИА Новости
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