Черчесов, напомним, также возглавлял "Спартак" и "Легию".
"Игра получилась напряженной, что не удивительно — для обеих команд было очень важно начать евротурнир с победы. Мне показалось, что во втором тайме спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, но не смогли реализовать свои моменты. Поздравляю польскую команду с важной победой. Что касается "Спартака", то у него еще ничего не потеряно", - сказал Черчесов.
Станислав Черчесов возглавлял варшавскую "Легию" с октября 2015 по июнь 2016 года. Под его руководством польский клуб стал чемпионом Польши и выиграл Кубок страны.
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020. Под его руководством национальная команда не вышла в плей-офф континентального первенства, заняв последнее место в группе. 57-летний специалист возглавил сборную России в 2016 году.
Источник: Чемпионат
"Еще ничего не потеряно". Черчесов - о поражении "Спартака" в Лиге Европы
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" - "Легия" (0:1).
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