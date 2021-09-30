"Мне кажется, соперник был лучше нас. Просто они качественно лучше нас на данный момент. Были маленькие отрезки, когда мы были опасны. Но у них было очень много моментов, особенно в первом тайме. Результат по факту", - сказал Николич.
"Локомотив" в гостях уступил "Лацио" со счетом 0:2 в игре второго тура группового этапа Лиги Европы. В составе итальянской команды отличились Тома Башич и Патрик Габаррон.
После двух туров "железнодорожники" занимают последнее, 4-е место, в группе E, набрав 1 очко. В следующем туре подопечные Николича в Москве сыграют против "Галатасарая". Игра на "РЖД Арене" состоится 21 октября.
Источник: Матч ТВ
Николич: "Лацио" был лучше нас. Результат по факту
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал поражение от "Лацио" (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
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