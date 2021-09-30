Прудников согласился с мнением, согласно которому победа "Спартака" в матче с "Наполи" является сенсацией. Также он выразил надежду на то, что выигрыш в Лиге Европы поможет "красно-белым" выбраться из кризиса.
"Помогло ли "Спартаку" удаление в составе "Наполи"? Конечно, помогло. Тем более они первый гол очень быстро пропустили. Да, это, конечно, сыграло свою роль. <...> Является ли победа "красно-белых" сенсационной? Конечно. Думаю, что никто не верил в "Спартак" после неудачных последних игр. Поэтому команда, надеюсь, сейчас выйдет из кризиса, из психологического кризиса во всяком случае", - заявил Прудников.
Отметим, что "Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. В активе "красно-белых" три очка. "Наполи" набрал одно очко и занимает третье место в таблице.
Источник: Матч ТВ
Прудников: надеюсь, "Спартак" выйдет из кризиса благодаря победе над "Наполи"
Бывший форвард "Спартака" Александр Прудников прокомментировал победу "красно-белых" над "Наполи" в матче второго тура группового раунда Лиги Европы (3:2).
Фото: Reuters