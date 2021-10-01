- На мой взгляд, чтобы вернуться в сборную, Максименко нужно научиться играть на выходах. Пока что он справедливо туда не попал. Он вратарь в целом неплохой, перспективный, но на выходах играет слабо. Это проблема не сегодняшнего дня, я и в прошлом году это говорил, - передает слова Губерниева Sport24.
В матче 2 тура Лиги Европы в группе C "Наполи" - "Спартак" (2:3) счет был открыт уже на 12 секунде игры после ошибки голкипера красно-белых Александра Максименко, который вышел из ворот на перехват фланговой подачи, но не сумел зафиксировать мяч после отскока от газона.
Максименко — не уровень "Спартака" и сборной. Вратарь слишком часто ошибается в важных матчах
Губерниев: чтобы вернуться в сборную России, Максименко нужно научиться играть на выходах
Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение об игре голкипера "Спартака" Александра Максименко.
Фото: РПЛ