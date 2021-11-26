Накануне Тедеско посетил матч "Локомотив" - "Лацио" в пятом туре группового этапа Лиги Европы (0:3). После игры он ответил на вопрос болельщиков о своих ближайших планах.
"Отпуск", - сказал по-русски тренер, который был остановлен фанатами перед выходом на улицу для получения автографов.
Напомним, что ранее Тедеско также посетил в Москве матч "Спартак" - "Наполи", состоявшийся в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы (2:1).
Источник: Матч ТВ
Тедеско после матча "Локомотив" - "Лацио" ответил на вопрос о ближайших планах
Бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил болельщикам на вопрос о своих ближайших планах.
Фото: РИА Новости