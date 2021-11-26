"Скажу кратко: создать что-то - тяжело. А разрушить все - очень легко", - заявил Семин.
Напомним, что накануне "Локомотив" проиграл "Лацио" дома со счетом 0:3 в поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы. Москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице группы E, набрав два очка. Команда Маркуса Гисдоля лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.
"Лацио" располагается на втором месте в турнирной таблице группы E. Римляне имеют в запасе восемь очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Семин - о поражении "Локомотива" от "Лацио": создать что-то тяжело. Разрушить все - легко
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на поражение команды от "Лацио" в матче Лиги Европы.
Фото: "Локомотив"