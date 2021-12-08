"Про такие матчи мы говорим: "всё или ничего". Также было и с "Наполи". Нам необходимы максимальная концентрация и внимание к деталям, которые могут изменить абсолютно всё.
Сегодня, конечно же, я не скажу о том, кто выйдет на поле и будет играть. Что касается вопросов стратегии, то у нас нет Соболева, Понсе, Ларссона. Но есть другие, кто может выступить в этой роли, - Мелкадзе, Ломовицкий, Мельников, Шитов и другие", - цитирует Виторию "Чемпионат".
"Спартак" сыграет с "Легией" в четверг. Встреча стартует в 20:45 по Москве.
"Спартак" прямо сейчас занимает 2-е место в группе С, опережая "Наполи" (по личным встречам) и "Легию" (на 1 очко). В случае победы красно-белые гарантируют себе участие в плей-офф Лиги Европы. При этом подопечные Витории могут занять любое место в группе, в зависимости от результата параллельной встречи между "Наполи" и "Лестером".
"Легия" занимает 16-е место в чемпионате Польши, набрав 12 очков в 15 встречах. Из 11 последних матчей во всех турнирах поляки проиграли в 10. 29 октября клуб уволил Чеслава Михневича с поста главного тренера, сменив его на Марека Голембевского, но клубу не удалось выправить результаты.
Витория - о встрече с "Легией": про такие матчи мы говорим: "все или ничего"
Главный тренер "Спартака" Руй Витория поделился ожиданиями от последнего матча группового этапа Лиги Европы против "Легии".
Фото: "Российская газета"