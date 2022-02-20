Аршавин, ныне являющийся заместителем гендиректора "Зенита", отметил, что у петербургской команды нет больших шансов на успех в игре с "Бетисом". По его словам, вероятно, "сине-бело-голубым" придется проводить много времени в обороне.
"Будет очень тяжело. Скорее всего, "Зениту" придется обороняться. На мой взгляд, шансы невелики", - сказал Аршавин.
Напомним, что в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" уступил на своем поле "Бетису" со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет в Испании 24 февраля.
Источник: Спорт день за днем
Аршавин: шансы "Зенита" в ответном матче с "Бетисом" невелики
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин оценил шансы команды победить "Бетис" в ответном матче плей-офф Лиги Европы.
Фото: "Зенит"