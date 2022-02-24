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Малиновский показал майку с надписью "Нет войне на Украине" после гола в ворота "Олимпиакоса"

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выступил против продолжения военных действий на Украине.
Фото: Getty Images
Матч проходил на стадионе имени Георгиоса Караскаиса в Греции. Малиновский оформил дубль в ворота "Олимпиакоса", забив на 67-й и 69-й минутах встречи. В итоге "Аталанта" разгромила своего соперника со счетом 3:0 (первая встреча также окончилась победой - 2:1) и отправилась в 1/8 Лиги Европы.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 30 млн евро. Он выступает за "Аталанту" с 2019 года.



Теги: Малиновский Олимпиакос Аталанта
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