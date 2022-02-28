— Думаю, спорт был изобретен для объединения народов. Что меня больше всего беспокоит, так это то, что русский и украинский народ страдают напрасно. Это должно закончиться сейчас же, мы не заслуживаем такого, — рассказал Рианчо в беседе со Sport24.
Напомним, Рианчо исполнял обязанности главного тренера московского клуба в 2018 году после увольнения Массимо Карреры. После его сменил на этой должности российский специалист Олег Кононов.
Вчера, 28 февраля, УЕФА отстранил "Спартак" от участия в Лиге Европы. Команда Паоло Ваноли дошла в турнире до 1/8 финала.
В "Спартаке" прокомментировали отстранение команды от Лиги Европы
Источник: тренерский штаб "Спартака" проведет консультацию в посольстве Италии. Ваноли может улететь
Рианчо: спорт был изобретен для объединения народов. Мы не заслуживаем такого
Бывший наставник "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал отстранение клуба от участия в Лиге Европы.
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