Безуглов рассказал о ситуации с мышечной травмой Оздоева
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов поделился информацией о состоянии полузащитника национальной команды Магомеда Оздоева, получившего мышечное повреждение.
Отметим, ранее сообщалось, что Оздоев будет работать по индивидуальной программе из-за мышечного повреждения.
Безуглов подтвердил наличие повреждения у Оздоева. Вместе с тем, по его словам, игрок, вероятно, поможет сборной в ближайших матчах.
"Магомед приехал в сборную с небольшими проблемами. После осмотра мы решили провести дополнительное обследование. Было выявлено небольшое мышечное повреждение. Но мы настроены позитивно, сам Магомед настроен позитивно. В ближайшие дни он будет работать по индивидуальному графику, но участие в матчах, наиболее важных на этом сборе, должно состояться", - приводит слова Безуглова корреспондент Rusfootball.info.
Напомним, что сборная России встретится с командами Мальты, Словении и Словакии в рамках отбора на ЧМ-2022. Матчи пройдут 24, 27 и 30 марта соответственно.
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