"По сегодняшнему матчу сборной России даже думать нечего - наши уверенно выиграют, соперник уж очень-очень экзотический. Игра, конечно, ответственная, потому что очки пойдут в зачёт. Встречу с Мальтой надо рассматривать как проверку перед Словакией и Словенией.
Сегодня нужно забить больше мячей - это понадобится команде для уверенности в собственных силах, так как в последних матчах мы слишком много пропускали. Конечно, будет смешно, если мы не победим. Если это случится, буду рыдать со смехом, а не с горькими слезами. Это будет фантастика", - сказал Кавазашвили.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Мальты сегодня на национальном стадионе в Та-Кали. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. Игра с Мальтой станет для сборной России первой в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.
В мартовскую международную паузу сборная России проведет еще 2 матча. 27 марта в Сочи на стадионе "Фишт" российская команда примет сборную Словении. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
30 марта в Трнаве пройдет игра с командой Словакии. Начало матча - в 21:45 мск.
В соперниках у сборной России в квалификации ЧМ-2022 также сборные команды Хорватии и Кипра.
Источник: Чемпионат
Кавазашвили: если Россия не победит Мальту, буду рыдать со смехом
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча Мальта - Россия в отборе к ЧМ-2022.
Фото: Sportbox
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