"Сейчас много дискуссий по поводу того, кто должен возглавить сборную России. Один из самых частоупоминаемых — Курбан Бердыев. На мой взгляд, это идеальная кандидатура. Он сильнейший специалист, который может дать результат. Я работал с ним в "Рубине" и знаю, о чем говорю. Курбан Бекиевич — мощный тактик, очень здорово готовит команду к конкретному сопернику, разбирает всё до мелочей, много работает с каждым футболистом индивидуально", - приводит слова Корниленко "Чемпионат".
Напомним, должность главного тренера сборной России стала вакантной после чемпионата Европы-2020. Свой пост покинул Станислав Черчесов, который не смог выполнить задачу, поставленную перед национальной командой на Евро - выход из группы.
На данный момент Бердыев занимает должность советника председателя наблюдательного совета в казахстанском клубе "Кайрат". Ранее 68-летний специалист возглавлял "Ростов" и казанский "Рубин", с которым дважды выигрывал чемпионат России, а также стал обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны.
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Корниленко: Бердыев - идеальная кандидатура для сборной России
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.
Фото: Sport24
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