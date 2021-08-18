Напомним, 30 июля Безуглов возглавил медицинский департамент московского ЦСКА.
В сентябре сборной России предстоит провести три матча в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. Две игры подопечные Валерия Карпина проведут дома (против хорватов 1 сентября и против мальтийцев 7 сентября) и одну - на выезде (против киприотов 4 сентября).
После трех туров национальная команда с шестью очками занимает второе место в группе Н отбора на ЧМ-2022.
Источник: Sport24
СМИ: Безуглов и Бутовский покинули медицинский штаб сборной России
Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский больше не входят в состав медицинского штаба национальной сборной России.
Фото: сборная России
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