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Жирков подтвердил, что ему запретили тренироваться в Новогорске параллельно со сборной России

Российский защитник Юрий Жирков подтвердил информацию Ильи Казакова о том, что ему запрещают тренироваться в Новогорске.
Фото: РБК
— Да, правда, — передает слова Жиркова "СЭ".

Ранее появилась информация, что в сборной России попросили 38-летнего покинуть базу в Новогорске.

Источник: в сборной России попросили Жиркова больше не появляться на базе в Новогорске

В сборной России объяснили, что это связано с коронавирусными ограничениями.

В сборной России прокомментировали ситуацию с Жирковым

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Теги: Сборная России Жирков
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