— Да, правда, — передает слова Жиркова "СЭ".
Ранее появилась информация, что в сборной России попросили 38-летнего покинуть базу в Новогорске.
Источник: в сборной России попросили Жиркова больше не появляться на базе в Новогорске
В сборной России объяснили, что это связано с коронавирусными ограничениями.
В сборной России прокомментировали ситуацию с Жирковым
Жирков подтвердил, что ему запретили тренироваться в Новогорске параллельно со сборной России
Российский защитник Юрий Жирков подтвердил информацию Ильи Казакова о том, что ему запрещают тренироваться в Новогорске.
Фото: РБК
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