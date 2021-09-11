- Я-то к нему тепло давно отношусь - еще с детства (улыбается). Акинфеев был вратарем сборной, для мальчишек-вратарей он был кумиром - и для меня тоже. Сейчас тоже отношусь к нему тепло, на стадионе всегда приветствуем друг друга. У нас хорошие, рабочие отношения, - цитирует Максименко "Чемпионат".
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, много лет защищавший ворота сборной России, через некоторое время после окончания Чемпионата мира-2018 объявил о завершении карьеры в национальной команде. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов разговаривал с Акинфеевым на тему его возвращения, но футболист не стал менять первоначальное решение. На первых сборах национальной команды под руководством Валерия Карпина первоначально работало 5 голкиперов, в результате место в воротах на три состоявшихся матча получил Маринато Гильерме, который не пропустил в них ни одного гола.
Максименко: для мальчишек-вратарей Акинфеев был кумиром – и для меня тоже
Вратарь сборной России и московского "Спартака" Александр Максименко рассказал о своем отношении к голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.
Фото: ПФК ЦСКА
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