Губерниев заявил, что основным вратарем национальной команды должен быть голкипер "Локомотива" Гильерме. Он напомнил об успешной игре Гильерме в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2022. При этом Губерниев считает, что конкуренцию голкиперу "Локо" может составить Матвей Сафонов из "Краснодара".
"Что касается основного голкипера сборной, то, несмотря на мою любовь к Сафонову, номер один на данный момент - Гильерме. Он блестяще отстоял за сборную, не пропустил ни одного мяча. <...> Но у Сафонова есть карт-бланш: он играл на чемпионате Европы. Матвей - очень сильный вратарь. Так что пусть сильнейший определится в такой плотной конкуренции", - заявил Губерниев.
Отметим, что в октябре сборная России сыграет с командами Словакии и Словении в рамках отборочного этапа ЧМ-2022. Сначала коллектив Валерия Карпина примет Словакию в Казани (8 октября), а затем встретится со словенцами в гостях (11 октября).
Источник: Sport24
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Губерниев: несмотря на мою любовь к Сафонову, номер один в сборной - Гильерме
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, кто должен быть основным вратарем сборной России в ближайших матчах квалификационного этапа ЧМ-2022.
Фото: "Локомотив"