Напомним, что накануне Глебов получил вызов в национальную команду, в которой он заменит хавбека "Химок" Дениса Глушакова. Последний отбыл из расположения сборной из-за травмы.
Гамула назвал решение наставника национальной команды Валерия Карпина вызвать Глебова правильным. По словам тренера, Карпин работал с Глебовым в "Ростове", поэтому решение пригласить игрока в сборную является оптимальным на данный момент.
"Данил - первый кандидат после Глушакова, способности и возможности которого знает Валерий Георгиевич. Я думаю, это вполне оптимальное и правильное решение, исходя из сложившейся ситуации. Каждый тренер знает тех футболистов, с которыми он работал. Карпин с ним работал и рассчитывает на него", - заявил Гамула.
Источник: Матч ТВ
Гамула: вызов Глебова в сборную России - оптимальное решение
Экс-тренер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал вызов полузащитника "желто-синих" Данила Глебова в сборную России.
Фото: "Ростов"