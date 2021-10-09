"С первого матча начались серьезные перестроения. В каждой игре прослеживается улучшение, становится меньше ошибок.
Сейчас идет быстрое перестроение игры, происходят структурные изменения. Попадание на чемпионат мира покажет, что нам надо улучшать. Если же не пройдем в финальную часть турнира, негде будет развиваться нашей сборной", - сказал Ковтун.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела четыре матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали три победы и один раз сыграли вничью. Во всех 4-х встречах Россия не пропустила ни одного мяча.
В понедельник, 11 октября, Россия в Мариборе сыграет против сборной Словении. Игра начнется в 21:45 мск. Главным арбитром встречи будет португальский судья Артур Диаш.
Источник: РБ Спорт
Ковтун: если не пройдем на чемпионат мира, нашей сборной негде будет развиваться
Бывший игрок сборной России Юрий Ковтун поделился впечатлениями от игры национальной команды под руководством Валерия Карпина.
Фото: РФС