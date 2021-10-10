"Не могу сказать сейчас про капитанство, установка на игру завтра. Как бы банально ни звучало, завтра все узнаем. У нас все готовы быть капитанами", - передает слова Сутормина "РИА Новости".
Напомним, после того, как сборную России возглавил Валерий Карпин, национальную команду на поле с капитанской повязкой уже выводили Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов и Далер Кузяев.
Матч Словения - Россия состоится завтра, 11 октября, в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.
Сутормин заявил, что готов стать капитаном сборной России в матче со Словенией
Игрок сборной России Алексей Сутормин ответил на вопрос о том, готов ли он быть капитаном команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении.
Фото: RT