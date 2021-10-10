Бывший игрок "Сатурна" Халилович: вся Словения радуется, что Дзюба не будет играть

Экс-защитник "Сатурна" Денис Халилович рассказал, что в Словении ждут от матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России.

Фото: РПЛ