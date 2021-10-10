"Все ожидают победы. Разгром над Мальтой вселил во всех уверенность. Плюс игру специально вынесли в Марибор, хотя обычно сборная играет в Любляне. В Мариборе витает особенная энергия, все помнят победу в 2009 году
У нас вся страна радуется, что не будет играть Дзюба - это еще одно дополнительное преимущество. Все помнят, как он забил нам два мяча в Москве, этого игрока очень сложно закрыть персонально", - сказал Халилович.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии и Словении, но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму.
Напомним, матч Словения - Россия пройдет завтра в Мариборе на стадионе "Людски врт". Стартовый свисток будет дан в 21:45 мск. Встречу буде обслуживать бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Диашем. Подопечные Карпина набрали 16 очков и продолжают занимать 2-е место в группе H. Словения занимает 3-е место, имея в активе 10 очков.
Источник: РБ Спорт
Тренер сборной Словении Кек: мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет
Бывший игрок "Сатурна" Халилович: вся Словения радуется, что Дзюба не будет играть
Экс-защитник "Сатурна" Денис Халилович рассказал, что в Словении ждут от матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России.
Фото: РПЛ