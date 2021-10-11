Генич отметил, что не ждет ничего хорошего для сборной России в матче против Словении. По его словам, команде Валерия Карпина будет непросто в предстоящем поединке.
"Ничего хорошего я от сегодняшней игры не жду, чтобы не обмануть себя в своих ожиданиях. Либо буду приятно удивлен, либо окажусь прав в своих догадках. Играть через два дня на третий на таком уровне интенсивности не так просто. Тем более мы играем на выезде против соперника, который практически потерял шансы на второе место в группе, но находится в неплохом состоянии, судя по игре с Мальтой, где они уверенно забили четыре мяча, в отличие от нас, которые с той же Мальтой помучились", - сказал Генич.
Отметим, что матч Словения - Россия состоится сегодня, 11 октября, в Мариборе. Встреча пройдет в рамках восьмого тура отборочного этапа ЧМ-2022 и начнется в 21.45 мск.
Источник: Матч ТВ
Генич: ничего хорошего я от игры Словения - Россия не жду
Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем матче сборной России против команды Словении в отборе на ЧМ-2022.
Фото: Sportbox