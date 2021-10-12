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Томь
0 - 0
Олимп-Долгопрудный1 тайм
Краснодар-2
15:00
ТорпедоНе начат
П1 3X 3.05П2 2.4
Оренбург
16:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.2X 6.2П2 13
Факел
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 1.53X 3.9П2 6.4
Металлург Лп
17:30
ВелесНе начат
П1 5.4X 3.85П2 1.6
Акрон
18:00
АланияНе начат
П1 5.4X 4.1П2 1.57
Нефтехимик
18:00
Спартак-2Не начат
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КАМАЗ
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П1 3X 3.1П2 2.42
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Кержаков: сборная России с Карпиным показывает, что может добиваться результата

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков прокомментировал выступление сборной России в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото: ТАСС
Напомним, национальная команда одержала победы над сборными Словакии (1:0) и Словении (2:1).

"Шесть очков в двух матчах - это здорово, по выходу на чемпионат мира будет все решаться в последней игре. Я считаю, что все очень хорошо и правильно, потому что есть 100-процентный результат в этой паузе на матчи сборных, мало кто в это верил. Но самое главное, что Карпин со сборной показывает то, что они могут добиваться результата" - цитирует Кержакова ТАСС.

Сборная России занимает 1-е место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022. В активе подопечных Карпина 19 очков. Национальная команда на 2 очка опережает Хорватию за 2 тура до конца квалификации. Россия гарантировала себе как минимум второе место и участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября в Сплите сыграет против Хорватии.


Теги: Кержаков А Сборная России Карпин
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