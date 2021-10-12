Напомним, национальная команда одержала победы над сборными Словакии (1:0) и Словении (2:1).
"Шесть очков в двух матчах - это здорово, по выходу на чемпионат мира будет все решаться в последней игре. Я считаю, что все очень хорошо и правильно, потому что есть 100-процентный результат в этой паузе на матчи сборных, мало кто в это верил. Но самое главное, что Карпин со сборной показывает то, что они могут добиваться результата" - цитирует Кержакова ТАСС.
Сборная России занимает 1-е место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022. В активе подопечных Карпина 19 очков. Национальная команда на 2 очка опережает Хорватию за 2 тура до конца квалификации. Россия гарантировала себе как минимум второе место и участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира.
11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября в Сплите сыграет против Хорватии.
Кержаков: сборная России с Карпиным показывает, что может добиваться результата
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков прокомментировал выступление сборной России в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото: ТАСС