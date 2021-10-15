"Насколько я знаю, Марио вообще хотел сыграть чемпионат мира - и на этом закончить в сборной. Но видишь - как-то удержали. Понять его можно - столько травм. Одно дело - когда ты почти не ломаешься, как Криштиану Роналду. Плюс Марио немолодой игрок, ему уже за 30. Ему тоже удобнее сейчас более лайтовый режим - играть раз в неделю", - приводит слова Акинфеева Sport24.
Напомним, в сентябре правый защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес объявил о своем решении завершить карьеру игрока национальной команды и сосредоточиться на выступлении за клуб. В составе сборной Фернандес дебютировал в 2017 году. В общей сложности он сыграл в 33-х матчах, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи. Свою последнюю игру за сборную Фернандес провел против Хорватии - в отборочном матче к ЧМ-2022 1 сентября (0:0).
В текущем сезоне 31-летний защитник сыграл в 9 матчах РПЛ за ЦСКА, результативными действиями не отметился.
Акинфеев рассказал, что Марио Фернандес хотел уйти из сборной России еще после ЧМ-2018
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о решении своего одноклубника Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.
Фото: РПЛ