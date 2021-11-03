В сборную Румынии вызван 15-летний футболист

Полузащитник румынского клуба "Фарул" Энес Сали впервые был вызван в сборную Румынии.

Фото: RemoNews

Сборная Румынии объявила состав на отборочные матчи к ЧМ-22 с Исландией и Лихтенштейном. В список из 26 футболистов вошел Энес Сали из румынского клуба "Фарул". Полузащитнику только в этом году исполнилось 15 лет.



До 2019 года Сали тренировался в структуре "Барселоны", а затем переехал в румынскую академию им. Георге Хаджи. В августе этого года он перебрался в "Фарул".



В нынешнем сезоне 15-летний полузащитник провел 7 матчей в румынской лиге и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 200 тыс евро.