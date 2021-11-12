В РФС объяснили, почему часть фанатов покинула трибуны во время матча Россия - Кипр

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали уход болельщиков с трибун во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия - Кипр (6:0).

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Напомним, в начале второго тайма матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия - Кипр (6:0) часть болельщиков, находившаяся в секторе активной поддержки, покинула трибуны "Газпром Арены". В первом тайме в этом секторе произошла драка между болельщиками.



единолично возглавляет таблицу группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022. Подопечные Карпина в 9 матчах набрали 22 очка. На два балла от россиян отстает Хорватия.



14 ноября в Сплите Россия встретится с Хорватией. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.



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Карпин отреагировал на уход болельщиков сборной России по ходу матча с Кипром "Решение части сектора активной поддержки покинуть трибуны было принято из-за конфликта на секторе, произошедшего на 30-й минуте матча между отдельными болельщиками. Причиной конфликта послужила претензия активной части болельщиков к другой относительно поведения на секторе активной поддержки", - приводит слова службы коммуникаций РФС "Чемпионат" Напомним, в начале второго тайма матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия - Кипр (6:0) часть болельщиков, находившаяся в секторе активной поддержки, покинула трибуны "Газпром Арены". В первом тайме в этом секторе произошла драка между болельщиками. Сборная России единолично возглавляет таблицу группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022. Подопечные Карпина в 9 матчах набрали 22 очка. На два балла от россиян отстает Хорватия.14 ноября в Сплите Россия встретится с Хорватией. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.Источник: Чемпионат