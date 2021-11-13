— Конечно, я ожидаю, что Хорватия выиграет на глазах у домашней публики! В Сплите вас ждет адская атмосфера с первой и до последней минуты, — цитирует Шафарича "ИноПроСпорт".
Встреча между Хорватией и Россией состоится сегодня. Для выхода напрямую в финальную часть чемпионата мира 2022 года, сборной Хорватии нужна только победа.
Начало матча запланировано на 17:00 мск.
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Шафарич: в Сплите сборную России ждет адская атмосфера с первой и до последней минуты
Экс-хавбек сборной Хорватии Никола Шафарич ожидает победы команды над Россией в матче отборочного цикла ЧМ-2022.
Фото: РФС