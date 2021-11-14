Игра пройдет сегодня, 14 ноября, на стадионе "Полюд" в Сплите. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Встречу будет обслуживать бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.
"В матче с Хорватией российской сборной надо играть в свою игру, при этом держать в уме, что нас устраивает ничья. Давайте не забывать, что ничего страшного, даже если мы проиграем, не случится. Вполне возможно, что попадем на чемпионат мира через стыки. Но лучше без них, тем более столько раз обжигались на этой стадии", - цитирует Радимова "Чемпионат".
3 дня назад сборная России в Санкт-Петербурге со счетом 6:0 победила команду Кипра. После этого матча подопечные Карпина набрали 22 очка и продолжают единолично возглавлять таблицу группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Отрыв от сборной Хорватии, которая занимает 2-е место, составляет 2 очка. Хорваты в предыдущем туре разгромили Мальту (7:1).
Напомним, напрямую на мундиаль выйдут только победители групп, обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах. За оставшиеся три путевки на ЧМ-2022 будут бороться 12 команд.
Радимов: ничего страшного, если проиграем Хорватии. Возможно, что попадем на ЧМ через стыки
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия - Россия.
Фото: Чемпионат