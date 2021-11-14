"У России не было ни одного удара в створ. Думаю, если бы газон был лучше, Хорватия спокойно бы выиграла. Для России хорошо, что был плохой газон во втором тайме. России удачи в плей-офф надеюсь, у вас все получится в следующих играх. Все будет хорошо", - цитирует Бегича Metaratings.
Сборная России со счетом 0:1 уступила Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В конце встречи в собственные ворота мяч срезал защитник россиян Федор Кудряшов. Россия финишировала на второй строчке в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Напрямую из этой группы на мундиаль квалифицировалась Хорватия (23 очка).
Теперь Россия в марте 2022 года сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022. Жеребьевка этой стадии отбора состоится в Цюрихе 26 ноября.
Бегич: если бы газон был лучше, Хорватия спокойно бы выиграла у России
Хорватский защитник "Крыльев Советов" Сильвие Бегич подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия - Россия (1:0).
Фото: Getty images