— Есть ли у России шансы в стыках? Все реально.
Еще недавно все говорили, что результаты сборной России изменились в положительную сторону, что поднялось настроение в команде. Дальше нужно обыгрывать любого соперника, посыпать голову пеплом рано, — рассказал Ярошик в интервью "РБ Спорту".
Сборная России сыграет в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира 2022 года. Соперник команды Валерия Карпина станет известен 26 ноября, сами матчи пройдут в марте следующего года.
Россияне в последнем матче отбора к турниру уступили Хорватии (0:1).
Черданцев объяснил, почему болельщики сборной России могут собираться в Катар
Сербия одержала волевую победу над Португалией и получила прямую путевку на чемпионат мира-2022
Ярошик — о шансах сборной России в стыковых матчах: посыпать голову пеплом рано
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик оценил шансы сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.
Фото: архив Иржи Ярошика