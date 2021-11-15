— Чтобы не сглазить, пока не будем говорить, что Матвей стал новым Акинфеевым в сборной. Но, можно сказать, что он очень близок к тому, чтобы стать на долгое время нашим основным вратарем в сборной, — рассказал Нигматуллин в интервью Metaratings.
22-летний Сафонов отразил пять ударов в матче со сборной Хорватии (0:1). Единственный мяч в ворота вратаря отправил Федор Кудряшов, забивший автогол.
Сафонов провел семь матче в составе национальной команды.
Сафонов вытащил всё от чужих, атака провалилась, Кудряшов забил своим. Оценки игроков сборной России за матч в Хорватии
Нигматуллин: все идет к тому, что Сафонов на долгое время станет основным вратарем в сборной России
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о голкипере Матвее Сафонове.
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