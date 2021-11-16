Гендиректор "Рубина": поле в Сплите - катастрофа. В России до такого состояния газона дело не дошло бы

Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов раскритиковал качество газона на стадионе в Сплите на матче отборочного этапа ЧМ-2022 Хорватия - Россия (1:0).

Фото: "Чемпионат"





"Поле в Сплите - вообще катастрофа. Вы же видели, что оно было плохим. Может, будь оно лучше, то нам было бы полегче. Могли, например, убежать в контратаку, а так вообще ничего не получилось. Какой бы дождь ни был в России, но до такого состояния у нас не дойдет", - заявил Сайманов.



Напомним, что, уступив Хорватии в матче заключительного тура группового раунда отбора на ЧМ-2022,



Источник: Сайманов назвал состояние поля на прошедшей игре катастрофическим. По его словам, в России подобной ситуации не допустили бы."Поле в Сплите - вообще катастрофа. Вы же видели, что оно было плохим. Может, будь оно лучше, то нам было бы полегче. Могли, например, убежать в контратаку, а так вообще ничего не получилось. Какой бы дождь ни был в России, но до такого состояния у нас не дойдет", - заявил Сайманов.Напомним, что, уступив Хорватии в матче заключительного тура группового раунда отбора на ЧМ-2022, сборная России финишировала на втором месте в группе H. Коллектив Валерия Карпина будет участвовать в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. Хорватская национальная команда обеспечила себе участие в турнире.Источник: Чемпионат