Напомним, ранее Карпин не исключил, что вскоре оставит должность главного тренера сборной.
Тарасова заявила, что не видит ничего странного в высказывании Карпина. По ее мнению, это нормальные слова, несмотря на то, что сборной России предстоят стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года.
"А что такого? Он человек, это эмоции, обычные нормальные слова. Не кажется ли мне странным, что такие слова сказаны в сложной для команды ситуации, перед стыковыми матчами? А у нас другой ситуации в футболе и не бывает. Я же сказала, что футбола у нас в стране нет. Так что не вижу здесь ничего странного", - заявила Тарасова.
Напомним, что сборная России финишировала на втором месте в группе H в рамках отбора на ЧМ-2022, пропустив вперед Хорватию. Команда Карпина в марте сыграет в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, в то время как хорваты обеспечили себе участие в турнире.
Источник: Sport24
"А что такого? Он человек, это эмоции". Тарасова - о словах Карпина про возможный уход из сборной
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о словах наставника сборной России по футболу Валерия Карпина о возможном уходе из национальной команды.
Фото: Sport24